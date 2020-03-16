Жесткие меры: группа Lindemann выступила в Москве в огромном пузыре

С целью обезопасить себя от коронавируса группа Lindemann, лидером которой является фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, провели концерт на стадионе «ВТБ-Арена» в гигантском светящемся пузыре. Видео оригинального выступления было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как артисты находятся внутри прозрачного огромного шара, который надежно защищает от проникновения любых угроз, в частности, и опасной инфекции.

Чтобы не нарушать постановление мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении проведения мероприятий с участием свыше пяти тысяч человек, артисты отыграли концерт дважды.