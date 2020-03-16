Более половины россиян допустили голосование за Путина на очередных выборах

В случае, если Владимир Путин вновь пойдет на президентские выборы в 2024 году, то его могут поддержать более половины россиян. Соответствующие данные приводятся в опросе одной из исследовательских компаний.

Как уточняет РБК, речь идет о 57% россиян, которые готовы поддержать действующего президента нашей страны. Опрос проводился среди двух тысяч человек.

При этом 33% респондентов отметили, что, скорее всего, не станут голосовать за Путина. Еще 10% с ответом затруднились.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность участия Путина в выборах в 2024 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поправка, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой об обнулении президентских сроков, была новой.