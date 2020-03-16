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Россияне с карантинного лайнера Costa Magica вернулись в Москву

Светлана Головина
08:28 16.03.2020
На борту находились 3000 человек, среди которых 38 россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москву вернулись российские граждане, которые оказались пленниками круизного лайнера Costa Magica в Карибском море из-за того, что у двоих пассажиров диагностировали коронавирус.

Чтобы избежать распространения опасной инфекции судну несколько дней не разрешали высадить туристов на берег. Всего на борту находились 3000 человек, среди которых 38 россиян.

Провести эвакуацию всех туристов и членов экипажа удалось накануне. О том, что происходило на карантинном лайнере рассказал «Звезде» пассажир Михаил Нефедов.

По его словам, проверка температуры на Costa Magica была организована по этажам. Однако из-за большого количества народу были большие очереди, в результате чего «люди стояли и дышали друг на друга», что вызывало серьезный дискомфорт.

«Последние дни были очень нервозные, потому что нас гоняли. Отдыхать было невозможно, бассейны были закрыты и с утра до вечера объявления по громкой связи, то есть - никакого отдыха», - отметил турист.

При этом компания, которая занималась организацией круиза, обещала доставить всех пассажиров до дома, но не сделала этого. Некоторым туристам и вовсе пришлось экстренно покупать билеты за свой счет, чтобы вернуться домой.

Накануне сообщалось, что лайнер причалил к острову Мартиника в Карибском море, где инфицированных госпитализировали врачи, однако оставшимся туристам покидать судно было запрещено.

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