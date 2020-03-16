«Крымская весна»: на полуострове отмечают шестилетие со дня воссоединения с РФ

Сегодня, 16 марта, в Крыму отмечают важную дату - шесть лет со дня референдума о вхождении в состав России. В 2014 году за это проголосовали 97% жителей региона.

Торжественные мероприятия пройдут по всему полуострову: например, в Симферополе покажут достижения республики за минувшие шесть лет, а в Севастополе проведут флешмоб под названием «Вместе навсегда!».

Крымские власти созвали всенародный референдум после того, как на Украине произошел государственный переворот. Голосование проходило в полном соответствии с международным правом. После этого референдума, как отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма был «закрыт окончательно».