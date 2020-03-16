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Полицейский спас провалившегося под лед на Амуре пенсионера

Светлана Головина
06:57 16.03.2020
Мужчина услышал крики и мгновенно бросился на помощь утопающему.
© Видео: МВД России © Фото: МВД России

В Хабаровске сотрудник транспортной полиции Владимир Зубков спас тонувшего в реке Амур пенсионера, крики которого услышал во время утренней пробежки по дамбе, говорится в сообщении УТ МВД России по ДФО.

Заметив утопающего на середине протоки в ста метрах от берега, сотрудник, не долго думая, оценил обстановку и бросился мужчине на помощь.

«Спустился по дамбе, выбирая места, где воды поменьше. Перескоками  добрался до середины протоки, но подходить к утопающему не стал, так как в этом месте был слишком тонкий лед. Осмотрелся вокруг и увидел подобие веревки, взял ее с собой, чтобы бросить утопающему и на расстоянии 15 метров кинул веревку, чтобы он мог спокойно уцепиться», - рассказывает Зубков.

Благодаря грамотным действиям сотрудника полиции, пенсионера удалось успешно вытащить на берег. Мужчина был обессилен, его одежда покрылась льдом и сковала движения, и Зубков решил отвести мужчину к себе домой.

Он дал ему сухие вещи, напоил горячим чаем, после чего отвез домой.

Спасенный пенсионер от всей души поблагодарил Владимира Зубкова за чудесное спасение.

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