Накрыло снегом: на Камчатке бушует тихоокеанский циклон
В нескольких районах объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают до 50 метров в секунду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
На юге Камчатки бушует сильнейшая метель, в результате которой жизнь города оказалась буквально парализована. Мощный циклон обрушился на полуостров со стороны Тихого океана. Кадры с места событий были опубликованы жителями в Сети.
Отмечается, что у побережья порывы ветра достигают до 50 метров в секунду, из-за чего сразу в нескольких районах было объявлено штормовое предупреждение.
В Петропавловске-Камчатском на дорогах почти нулевая видимость, серьезно затруднено движение общественного транспорта, а в школах отменены занятия, работодателям рекомендуют сократить рабочий для сотрудников.
По мнению синоптиков, погодные аномалии сохранятся на Камчатке еще больше суток.