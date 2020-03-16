Накрыло снегом: на Камчатке бушует тихоокеанский циклон

На юге Камчатки бушует сильнейшая метель, в результате которой жизнь города оказалась буквально парализована. Мощный циклон обрушился на полуостров со стороны Тихого океана. Кадры с места событий были опубликованы жителями в Сети.

Отмечается, что у побережья порывы ветра достигают до 50 метров в секунду, из-за чего сразу в нескольких районах было объявлено штормовое предупреждение.

В Петропавловске-Камчатском на дорогах почти нулевая видимость, серьезно затруднено движение общественного транспорта, а в школах отменены занятия, работодателям рекомендуют сократить рабочий для сотрудников.

По мнению синоптиков, погодные аномалии сохранятся на Камчатке еще больше суток.