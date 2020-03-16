СМИ: пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Коммунарке

Из карантинного центра в столичной Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. По данным СМИ, женщине якобы надоело находиться в изоляции, в связи с чем она приняла решение покинуть медучреждение.

Как уточняет паблик «112», злоумышленницу уже удалось задержать. По неофициальным данным, пациентка вернулась к себе домой.

Все обстоятельства побега в настоящее время устанавливаются.

В среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового типа коронавируса. По последней информации, в мире число инфицированных коронавирусом достигло 131,5 тысячи человек. Скончались от болезни 4,9 тысячи человек. Выписались из больницы совершенно здоровыми 68,3 тысячи пациентов.