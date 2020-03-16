Боевики попытались сорвать совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе

Боевики попытались сорвать совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в сирийском Идлибе. Для реализации провокаций террористы собирались задействовать в качестве «живого щита» женщин и детей.

Чтобы не рисковать жизнями мирных жителей, протяженность маршрута была сокращена. Еще до начала патрулирования в районе начались обстрелы. Один из взрывов зафиксировала съемочная группа «Звезды».

В течение только 20 минут была слышна канонада с периодичностью около 3-5 минут. Также раздавались взрывы. По словам местных солдат правительственных войск, боевики могли открыть артиллерийский огонь.

Турецкой стороне предоставлено дополнительное время, чтобы принять меры по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования. Именно о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения договорились 5 марта президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.