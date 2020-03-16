Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы

По результатам исследования одного из сервисов, 79% россиян считают высокую заработную плату главным критерием работы мечты.

На втором месте оказалась стабильность, которую выделили 78% опрошенных, на третьем - хороший коллектив - 69%.

Удобное расположение офиса и близость места работы к дому отметили только 52%, еще 48% считают важным комфортные условия труда.

Следующими в рейтинге, согласно данным опроса, оказались наличие опытного руководителя (43%), наличие социального пакета и нематериальных бонусов (32%) , а также гибкий график (27%).

«Наименее важными для работы мечты факторами респонденты сочли отсутствие дресс-кода - 12%, возможность полностью или частично работать удаленно - 15%, а также известность и надежность компании - 16%», - пишет RT, ссылаясь на текст результатов исследования.

В ходе опроса Работа.ру респондентами стали более пяти тысяч человек из всех регионов страны. Им было необходимо выбрать не более трех главных критериев.