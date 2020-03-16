СМИ: возвращающиеся на родину украинцы штурмуют границу с Польшей

Живые очереди из граждан Украины растянулись на много километров на границе Украины и Польши. Люди больше суток не могут вернуться на родину, так как с 14 по 15 марта Польша закрыла свою границу, оставив только три крупных пункта пропуска, пока будет действовать карантин: Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Остальные пять будут закрыты как минимум на две недели, на время действия карантина.

С 17 марта Украина также закрывает проезд и для автобусов, поэтому у граждан страны останется возможность попасть туда только на машине. В связи с этим многие спешат успеть вернуться до этого времени и «берут границу штурмом», отмечает издание Strana.ua.

В среднем легковые автомобили стоят в очереди к пункту «Краковец» по 14-16 часов, а автобусы продвигаются и того медленнее. Некоторые граждане, так и не дождавшись возможности оказаться по другую сторону границы, возвращаются обратно в Польшу. По словам очевидцев, неразбериха на прохождении КПП приводит к тому, что через кордон пропускают всех подряд, включая людей с температурой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский закрыл авиасообщение со своей страной и ее границы из-за распространения коронавируса.