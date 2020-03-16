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СМИ: возвращающиеся на родину украинцы штурмуют границу с Польшей

Валентина Пескова
06:10 16.03.2020
В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска.
СМИ: возвращающиеся на родину украинцы штурмуют границу с Польшей
© Фото: Подслушано Краков vk

Живые очереди из граждан Украины растянулись на много километров на границе Украины и Польши. Люди больше суток не могут вернуться на родину, так как с 14 по 15 марта Польша закрыла свою границу, оставив только три крупных пункта пропуска, пока будет действовать карантин: Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Остальные пять будут закрыты как минимум на две недели, на время действия карантина.

С 17 марта Украина также закрывает проезд и для автобусов, поэтому у граждан страны останется возможность попасть туда только на машине. В связи с этим многие спешат успеть вернуться до этого времени и «берут границу штурмом», отмечает издание Strana.ua.

В среднем легковые автомобили стоят в очереди к пункту «Краковец» по 14-16 часов, а автобусы продвигаются и того медленнее. Некоторые граждане, так и не дождавшись возможности оказаться по другую сторону границы, возвращаются обратно в Польшу. По словам очевидцев, неразбериха на прохождении КПП приводит к тому, что через кордон пропускают всех подряд, включая людей с температурой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский закрыл авиасообщение со своей страной и ее границы из-за распространения коронавируса.

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