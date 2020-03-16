СМИ: россияне начнут получать уведомления о размере будущей пенсии

На сайте Госуслуг введут автоматическую рассылку уведомлений о размере будущей пенсии для граждан старше 45 лет. С их помощью россияне смогут заранее узнать примерную величину своей пенсии страховой пенсии по старости, накопленный к данному моменту. Также можно будет получить данные об условиях и порядке ее оформления.

Это позволит населению рассчитывать свои пенсионные выплаты и при необходимости увеличивать их размер для соответствующего изменения будущей пенсии.

Кроме суммы потенциальной пенсии открыть россиянам планируют и сами параметры ее подсчета. Помимо этого отражена будет информация о размере пенсионных накоплений.

Также, с помощью цифрового приложения предлагается реализовать беззаявительный порядок получения пенсии по инвалидности для людей с ограниченными возможностями.

Согласно данным «Известий», ссылающихся на законопроект Министерства труда, подготавливаемый для Госдумы, пилотные уведомления будут отправляться в ряде регионов, начиная с 1 июля 2021 года.