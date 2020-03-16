Новая жизнь Гуантанамо: как изменились условия в известнейшей военной тюрьме США

В американской тюрьме Гуантанамо за последние годы немного улучшились условия содержания заключенных. Тотальная изоляция и полное лишение даже минимальной свободы и любого досуга уже ушли в прошлое.

Как стало известно из репортажа журналиста Кэрола Розенберга в «The New York Times», сегодня заключенные могут выходить из камер и находиться в двух отдельных блоках, не будучи скованными, а также гулять на ограниченной по сторонам площадке под открытым небом.

Там они могут разделить прием пищи или помолиться, собравшись группой в шесть или восемь человек. В каждом блоке есть камера, которую военные превратили в общую кладовую с холодильником, микроволновой печью и специями для приготовления еды. Заключенные одного из блоков даже изготовили и установили у себя на территории стол для игры в пинг-понг.

Теперь военные следят за заключенными с помощью камер и иных средств наблюдения в течение 20 часов в день. Таким образом, вместо излишне ресурсоемкой изоляции в тюрьме практикуется новый принцип «коммунальной жизни». По мнению психиатра и отставного бригадного генерала армии США Стивена Н. Ксенакиса, специализирующегося на лечении ветеранов войны, это позволяет сделать сообщество «здоровее, проще в управлении и безопаснее». Помимо прочего, подобный подход дает возможность сократить нагрузку на персонал в Гуантанамо.

Гуантанамо - особое тюремное учреждение, предназначенное для лиц, подозреваемых властями Соединенных Штатов в специфических преступлениях, подобных ведению войны с вражеской стороны или терроризму. Располагается тюрьма на военно-морской базе в одноименном кубинском заливе.

В январе 2009 года Барак Обама, в том момент занимавший пост президента США, распорядился о закрытии тюрьмы. Лагерь должен был быть расформирован в течение года, но этого не произошло. На какое-то время ситуация с Гуантанамо была заморожена, пока в начале 2018 новый глава государства Дональд Трамп не подписал приказ о сохранении военной тюрьмы.