При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли семь человек

Пожар в поселке Усть-Уда Иркутской области унес жизни семерых человек, среди которых трое взрослых и четверо детей. Возгорание началось в 5.24 утра по местному времени.

Как отметили в региональном отделении МЧС РФ, к моменту прибытия пожарных подразделений веранда одной из квартир находилась в огне. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

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«Погибшие - мужчина 1998 года рождения и две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четыре ребенка, получившие отравление угарным газом», - сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова, буквально в январе с жильцами дома провели беседу и установили пожарный извещатель. При ЧП он подавал сигналы, однако взрослые на него своевременно не отреагировали. По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете.

© МЧС РФ

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Веранда уничтожена огнем полностью, квартира закопчена. В ликвидации пожара были задействованы девять человек и три единицы техники.