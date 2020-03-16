Иван Ургант временно не будет приглашать зрителей на съемки шоу из-за коронавируса

Новые выпуски популярной программы «Вечерний Ургант» на Первом канале будут снимать без участия массовки. Об этом команда телепроекта сообщила в своем Instagram.

Решение было принято в связи с обострением ситуации с новым коронавирусом в стране и в мире. В посте отдельно подчеркнули, что зрительская реакция является важной составляющей телешоу, но даже несмотря на это, ради здоровья людей съемки будут проводиться без участия зала.

Распространение коронавирусной инфекции нового типа набирает масштабы. Накануне, 11 марта, заболевание, ранее имевшее статус эпидемии, было переквалифицировано в пандемию. Сегодня вирус захватил более 130 стран. В России на сегодня насчитывается 63 случая инфицирования COVID-19.