Посольство РФ в США прекращает оказывать консульские услуги из-за коронавируса

Консульский отдел посольства РФ в США в Вашингтоне в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и ростом числа заболевших коронавирусом принял решение прекратить прием граждан.

«В связи с невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что данные меры носят временный характер. Пока для оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр. В то же время для обращений граждан России в экстренных случаях в посольстве будет продолжать работать телефон +1 (202) 365 21 24.

В США зафиксировано уже более 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 62 человека. В Калифорнии - 374 случая заболевания и пять летальных исходов. В Вашингтоне подтвержден диагноз у 16 заболевших, летального исхода - ни одного.