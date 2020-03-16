Эффектный запуск: с космодрома Плесецк отправится ракета с «медузой»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М» на борту отправится в небо с космодрома Плесецк 16 марта в 21.23 по московскому времени.

Ракета представляет собою легкую версию средней «Союз-2», двигатели которой работают на керосине. Поэтому при удачной подсветке Солнцем из-за горизонта возникают роскошные запусковые эффекты. Например, такие, как «медузы».

© Сергей Коковин

«Медуза» представляет собою конденсационный и аэрозольный след ракеты, подсвеченный из-за горизонта Солнцем, которое озаряет верхние слои атмосферы на расстоянии выше 40-50 километров. Глубина Солнца при этом за горизонтом будет -20 градусов, так что «медуза» от расширяющихся газов работы двигателей в атмосфере должна быть подсвечена достаточно хорошо.

© Сергей Коковин

«Союз-2.1б» полетит на юго-восток, а значит, что траектория практически будет пролегать над территорией Кировской области. Наблюдать пролет ракеты нужно начиная с северо-запада и до северо-востока. Для этого необходимо, чтобы северная часть горизонта была открыта. Запуск будет прекрасно видим невооруженным глазом.

Глубина Солнца при этом за горизонтом будет -20 градусов, поэтому «медуза» от расширяющихся газов работы двигателей в атмосфере должна быть подсвечена достаточно хорошо.