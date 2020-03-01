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«Простые парни с огромной душой»: чем запомнился спектакль «Воины духа» о бойцах 6-й роты

Игорь Балдин
06:50 01.03.2020
На сцене рассказывается история о том, что всегда есть выбор: жить ради себя, ради удовольствий или ради чего-то большего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве в честь годовщины подвига 6-й роты Псковских десантников в Чечне презентовали спектакль «Воины духа».

Мероприятие посетил заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров. В числе первых зрителей - родители, братья и сестры, дети и друзьях тех, кто в 2000-м году погиб у высоты 776.

Родственники рассказывают, какими были бойцы 6-й роты - простыми парнями с огромной душой.

«Со школы приходит, берет топор и пошел дрова рубить. А я вернусь с работы, начну на него ругаться: "Положи топор, топор тяжелее, чем ты". А он: "Я же в доме один мужчина"», - рассказывает Лидия Трубенок, мама гвардии рядового 6-й ПДР Александра Трубенка.

Спектакль «Воины духа» начинается с потасовок криминальных 90-х - тогда кумирами поколения были не офицеры, а бандиты. Герои 6-й роты вышли из того же поколения, но оказались совсем другими, скорее похожими на своих дедов - ветеранов Великой Отечественной войны. Дмитрий Дюжев играет роль Марка Евтюхина - батяни комбата, которому боевики предлагали огромные деньги, чтобы он их пропустил. А комбат встал насмерть вместе со всей своей ротой.

«Они могли пропустить боевиков. Был диалог. Предлагались большие деньги. Всем бы хватило. Но эти ребята сказали: "Нет"», - поясняет Дюжев.

Автор идеи и либретто музыкального спектакля «Воины духа» Игорь Исаков говорит, что при создании спектакля была интересна мотивация ребят поколения Пепси, как их называли, которые вели 18-часовой бой.

В спектакле-мюзикле огромное количество трюков и спецэффектов. И это не дань моде - просто зритель должен почувствовать, каково это - оказаться среди боя.

История сценическая, как и реальная, о том, что всегда есть выбор. Жить ради себя, ради удовольствий или ради чего-то большего. Эти 20-летние солдаты свой выбор сделали, невзирая на то, что понимали: скорее всего они навсегда останутся на той высоте.

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