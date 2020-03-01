Американский ученый рассказал о потерях США в случае ядерной войны

Ученый из Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс рассказал, к чему США может привести возможный ядерный удар. По словам профессора материаловедения, в первую очередь, он уничтожит саму страну.

Пирс уверен, что если Соединенные Штаты запустят тысячи ядерных боеголовок по любому другому государству, то они потеряют от 140 тысяч до 5 миллионов своих граждан в зависимости от силы удара. Дело в том, что атака спровоцирует изменение климата, и в США начнется массовый голод. Статья ученого опубликована в журнале The Conversation.

Напомним, что в январе 2020 года физики в очередной раз перевели часы Судного дня на 20 секунд ближе к полуночи. Проект в середине XX века придумал Альберт Эйнштейн. Он отражает вероятность глобальной катастрофы. В настоящее время, как отметили ученые, человечество близко к точке невозврата. Причина этому - неспособность мировых лидеров справиться с ядерной угрозой.