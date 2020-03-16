В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса

На фоне экономического спада в связи с распространением нового коронавируса Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку почти до нуля. С 16 марта текущего года она будет составлять 0-0,25%.

Такая ставка будет поддерживаться до момента, пока федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС не удостоверится, что экономика страны выдержала последние события.

Для сохранения максимально возможной в заданных условиях занятости и ценовой стабильности будут использоваться все основные финансовые инструменты, в том числе кредиты компаниям и домохозяйствам.

Кроме этого, ФРС займется обеспечением функционирования рынков ценных бумаг, играющих значительную роль в системе кредитования. Для этих целей будут закуплены облигации на сумму в $700 млрд, $500 млрд из которых будет отведено на казначейские бумаги Соединенных Штатов.

Ранее, 3 марта, в связи с COVID-19 в США уже снижалась ключевая ставка с 1,5–1,75% до 1–1,25% годовых.