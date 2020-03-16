1300 поправок в Конституцию: в Госдуме обсуждают судьбу России на ближайшие 50 лет

Прошедшая неделя ознаменовалась важнейшим этапом: все предложения по поправкам в Основной закон России прошли обсуждение и получили одобрение в Госдуме и Совете Федерации. В итоге, на всеобщее голосование будут вынесены: предложения закрепить в Конституции положения о социальных гарантиях, о русском языке, приоритете российского законодательства над международным правом. Наделение парламента новыми полномочиями, финансовые ограничения для должностных лиц и ограничение количества возможных президентских сроков для одного лица.

Инициативу о снятии ограничений на количество сроков избрания президента внесла депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Таким образом, в случае, если ее предложение найдет положительный отклик у людей, действующий президент Владимир Путин сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на прошлые сроки.

Всего в Госдуме обсудили 1300 поправок в Конституцию, которые поступили со всех регионов. За 50 дней напряженной работы отобрали лучшие и буквально «отполировали» формулировки, - чтобы не было двойных толкований.

«Когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданы, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, они закладывают перспективу развития страны, стратегию. Это Конституция - не на год и не на два, об этом сказал президент. Это внесенные изменения в основной закон на ближайшие 50 лет», - обратился к депутатам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Главные поправки - социальные. Только за февраль пришло более 500 предложений. В Конституцию предлагают записать право на доступную медицину, обязательно - индексацию пенсий не реже раза в год, - на практике может быть и чаще. И зарплаты не ниже прожиточного минимума.

Кроме того, в финальную редакцию включили неприкосновенность бывших президентов, повышение роли Госсовета и верхней палаты российского парламента. Защиту исторической правды. Определение брака как союза мужчины и женщины. И дети – важнейший приоритет государственной политики страны.

Даже по проекту конституции понятно, - изменения большие. Текст основного закона, который будет вынесен на всенародное голосование 22 апреля, - вырос в полтора раза по сравнению с оригиналом. Кстати, и сама Государственная Дума получит больше полномочий, - депутатов наделят правом утверждать кандидатуру премьера и части министров. Именно поэтому первое предложение - распустить парламент если на всенародном голосовании россияне примут поправки к Конституции.

Высказать свою точку зрения по предложению, которое все депутаты уже называют просто «поправка Терешковой», в Госдуму приехал президент РФ Владимир Путин.

Полтора часа потребовалось депутатам - поправку нужно было обсудить с президентом и проконсультироваться с представителями фракций.

Дума возобновила работу, когда приехал Владимир Путин, - чтобы высказать свою точку зрения по предложению, которое к тому времени уже все называли просто - поправка Терешковой. Так как данное предложение касается непосредственно его дальнейшей работы, президент отметил, что в данном вопросе будет полагаться полностью на желание народа Российской Федерации.

«Глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. Прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги, сделать это на основании того, что граждане проголосуют - если проголосуют - за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование. Но в таком случае получится, что полномочия Президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах, на любых, и на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», - заметил Владимир Путин.

Важная оговорка: подтвердить, не будет ли данная поправка противоречить положениям Основного закона России, должен будет Конституционный суд. Только если все будет в порядке, - пакет изменений в Конституцию дополнят. И только если ее одобрят россияне на Общенациональном голосовании, которое назначено на 22 апреля, Путин сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Таким образом, все зависит от решения народа: чтобы снова стать президентом, нынешнему главе государства фактически дважды нужно будет пройти через процедуру выборов.

Мнениями о том, как можно будет остановить политический хаос, который неизбежно возникнет задолго до передачи власти новому президенту, поделились политологи в репортаже Павла Ремнева в программе «Главное с Ольгой Беловой».