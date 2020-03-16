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Король Испании отказался от наследства отца из-за коррупционного скандала

Анна Берестовая
04:00 16.03.2020
Помимо наследства, действующий монарх отказался от любых инвестиций и активов, которые могли не соответствовать закону.
Король Испании отказался от наследства отца из-за коррупционного скандала
© Фото: Thorton, globallookpress

Король Испании Филипп VI принял решение отказаться от наследства своего отца Хуана Карлоса I. Причиной такого поступка стали публикации, указывающие, что финансовое состояние прошлого главы государства было основано на выплатах от Саудовской Аравии. Сообщение было передано в королевском пресс-релизе.

Помимо наследства, действующий монарх отказался от любых инвестиций и активов, которые могли не соответствовать закону. Также он принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса I, средств из бюджета королевского дома, то есть прекратить его обеспечивать за счет королевского двора.

По некоторым данным, это решение стало ответной реакцией на старт расследования, выясняющего обстоятельства перевода 100 миллионов евро из Саудовской Аравии на швейцарский счет панамского фонда, предположительно принадлежащий Хуану Карлосу I. Об этом пишет газета El Pais.

До этого пресса раскрыла общественности разговор Коринны цу Сайн-Витгенштейн - знакомой экс-правителя - и бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо, в настоящий момент фигурирующего в судебном деле. В состоявшейся беседе Сайн-Витгенштейн рассказывала, что выступала подставным лицом для отца действующего короля и что с ее помощью он проводил операции со своим зарубежным имуществом. Также она упоминала о банковских счетах в Швейцарии.

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