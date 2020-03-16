VR-технологии: голограмма Уитни Хьюстон дала концерт в Лондоне

Цифровые технологии завоевывают мир и открывают новую реальность. На прошлой неделе в рамках мирового турне в столице Великобритании прошел концерт американской певицы Уитни Хьюстон. И это - спустя восемь лет после ее официальной смерти. То есть концерты теперь вполне может давать не человек, а его точная цифровая копия - голограмма.

Певицу воскресили с помощью новых технологий: лазерная Хьюстон помолодела, танцует, улыбается и мгновенно меняет костюмы. В новой цифровой жизни у Хьюстон жесткий концертный график и прежний менеджер - ее невестка. Пэт Хьюстон. Как будто бы звезда и не умирала. Но все это - бизнес, как обычно.

«Да, она умерла, но музыка-то осталась. И таким образом, она продолжает жить. И если вы никогда не были на ее концерте, то вы услышите ее музыку - это как бы она сама и есть», - говорит Пэт.

В зале аншлаг, показывающий степень успеха виртуального воскрешения. Причем реальность размыта - вот же она Хьюстон, а рядом реальные танцовщики и бэк-вокалисты.

«Такое ощущение, что мы встретились с призраком. Очень странные ощущения. Я бы лучше посмотрела фильм "Телохранитель" с ее участием - это видео. Не думаю, что я пойду на подобные шоу еще раз», - говорит одна из зрительниц.

В феврале мир облетели трогательные кадры - в Южной Корее для Чан Чжи Сун создали виртуальную копию ее умершей дочери Найон. Для всего мира встреча родственников выглядела так: на зеленом фоне женщина в шлеме и тактильных перчатках разговаривает сама с собой, а для Чан Чжи Сун это было одно из самых сильных переживаний в ее жизни.

В пермскую лабораторию регулярно поступают запросы - на «воскрешение» умерших родственников. Причем робот сможет перенять не только внешность и голос умершего, но и стиль общения. Нейросети по старым перепискам в интернете научатся отвечать в духе ушедшего. Разработчики пока за такие заказы не берутся – сомневаются насколько это этично. Однако чисто технически все это уже возможно.

Смогут ли, а главное - захотят ли люди выбраться из собственной иллюзии, смотрите в репортаже в программе «Главное с Ольгой Беловой».