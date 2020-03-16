Бастрыкин провел прием кадетов и студентов образовательных учреждений СК в Московской консерватории

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин организовал встречу кадетов Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского, Волгоградского кадетского корпуса СК РФ имени Федора Слипченко и студентов Московской академии СК России, в число которых входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ребята побывали на концерте, который устроило для них руководство Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского совместно с воспитанниками народного артиста РФ и члена Общественного совета СК России Дениса Мацуева. Юные пианисты и лауреаты международных конкурсов исполнили сочинения великих классиков.

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Вечер в консерватории под фортепианную музыку не оставил кадет и студентов равнодушными. Учащиеся отметили профессиональное исполнение произведений и поблагодарили организаторов концерта и музыкантов за возможность почувствовать себя причастными к миру музыкальных шедевров, приобщиться к мировой культуре, узнать о великих музыкантах и их произведениях.

«Благодаря тесным связям и заключенному между Следственным комитетом и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского соглашению вы и в дальнейшем сможете посещать концерты талантливых музыкантов», - отметил глава ведомства.

Взаимодействие с сотрудниками, студентами и уже выпускниками Московской консерватории, известной сегодня во всем мире, выпускники которой становятся известными на всю страну, стало уже хорошей традицией, помогая формировать у подрастающего поколения вкус к хорошей музыке и любви к Отечеству.