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Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Анна Берестовая
23:42 16.03.2020
Актер призвал людей оставаться дома, быть прагматичными и не поддаваться панике.
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
© Фото: Christoph Hardt, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «28 недель спустя» (2007), «Прометей» (2012) и «Тихоокеанский рубеж» (2013), сообщил, что болен коронавирусом.

Эльба рассказал, что сделал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Он также добавил, что находился в изоляции с момента, когда узнал о возможности наличия у него заболевания. На данный момент самочувствие актера хорошее, симптомы вируса пока не проявляются.  

Актер заверил поклонников в Twitter, что будет делиться с ними новостями о своем здоровье, и обратился ко всем людям с просьбой оставаться дома, быть прагматичными и не поддаваться панике в ситуации с распространением коронавируса.

По последним данным Worldometer в Великобритании зарегистрировано 1543 случая инфицирования COVID-19, 55 из которых окончились летальным исходом.

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