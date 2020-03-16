В США заявили о возможности второй волны коронавируса в Китае

Отмена карантина в Китае может привести к второй волне коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи эфире телеканала ABC.

Фаучи заметил, что КНР полностью закрыла страну и по мере возвращения к обычному укладу жизни и отмены введенных ограничений население подвергнется большому и риску и заболевание может вернуться.

Специалист описал возможное развитие пандемии в Соединенных Штатах, указав, что вирус в США может просуществовать вплоть до нескольких месяцев. Фаучи рекомендовал основывать примерные прогнозы динамики заболевания на случаях Китая и Южной Кореи, которые на данный момент вошли в стадию спада коронавируса.

Эксперт также добавил, что внутренние передвижения на территории Соединенных Штатов пока не подвергались никаким серьезным ограничениям, но что действительно стоит воспринимать серьезно, так это изменения в работе ресторанов.

Новый вирус COVID-19 был 11 марта объявлен ВОЗ пандемией. В 135 странах обнаружены случаи заражения данным заболеванием. За весь период распространения болезни по всему миру зарегистрировано более 5,3 тысячи смертей.