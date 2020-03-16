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Запрещенная «Смуглянка»: в преддверии 75-летия Победы на Украине пытаются стереть из памяти подвиг советских солдат

Регина Орехова
02:32 16.03.2020
Принесшего победу своей стране на международном музыкальном конкурсе в Лондоне 12-летнего украинца затравили в Сети за исполнение знаменитой песни военных лет «Смуглянка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Danil Shamkin Globallookpress

В то время, как в Российской Федерации готовятся к масштабному празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, некоторые жители Украины продолжают отрицать важность подвига советского народа.  Страна, потерявшая в Войне более восьми миллионов человек, отказывается отмечать День Победы и с маниакальным упорством вычищает из памяти людей все, что связано в героическими усилиями по освобождению мира от немецко-фашистских захватчиков, которые приложили солдаты республик СССР.

Под запретом даже песни военных лет. К примеру, знаменитая «Смуглянка», из-за которой на прошлой неделе на Украине разгорелся новый скандал. 12-летний житель Волынской области Максим Ткачук исполнил данное произведение на небольшом международном музыкальное конкурсе в Лондоне, после чего разразился настоящий скандал.

Мальчик завоевал сразу три награды для Украины, однако вместо того, чтобы гордиться своим соотечественником, националисты устроили ребенку травлю в соцсетях. За то, что он посмел петь на русском, да еще и в советской форме.

Максима воспитывает  бабушка в маленьком городке в Волынской области. Родственники школьника недоумевают - как можно устраивать войну ребенку - за победу.

Однако против псевдо-патриотов и в защиту Максима выступили настоящие украинцы. Люди организовали флешмоб - и в тот же день «Смуглянка» звучала по всей стране - от Киева и Одессы до Сумской области.

В поддержку Максима выступил и активный защитник ценностей Майдана и частый гость различных политических ток-шоу как в России, так и на Украине - бывший вице-мэр города Очаков Гордей Белов. Он уверен, что использовать детей в своих политических целях - низко.

«Все эти ультрарадикалы в Украине, все, что они могут сделать - на ребенка могут наехать. Могут еще зеленкой кого-то полить. А дальше - все. Украина - другая», - заявил Белов.

Подробнее о том, как властное большинство на Украине продолжает заигрывать с радикалами, а оппозиция не оставляет попыток наладить мирный процесс в Донбассе смотрите в репортаже в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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