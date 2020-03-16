«Современник» отменил все спектакли до 10 апреля

В «Современнике» рассказали о дальнейших действиях театра после решения об отмене спектаклей в связи с запретом на проведении в помещении массовых мероприятий при участии более 50 человек.

«С завтрашнего дня театр закрывается и мы работать не будем до 10 апреля. Билеты желающим зрителям возвращаем», - рассказала «Звезде» начальник организационного отдела театра «Современник» Наталья Смирнова.

Руководство театра оповестит об изменениях посетителей через сайт. Те, кто приобретал билеты в интернете, получат уведомление с помощью электронной рассылки.

«По телефоны многие зрители звонят, тогда объясняем ситуацию», - добавила Смирнова.

По ее словам, вопрос переноса спектаклей пока обсуждается.

В Москве до 10 апреля запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также мероприятий в помещениях при участии более 50 человек единовременно. Кинотеатры будут продавать не более 50 билетов на один сеанс. Закрыты также будут лектории, концертные залы, спортивные матчи. В библиотеках, например, пользователем обеспечен удаленный доступ.