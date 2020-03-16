«Война за здоровье»: Макрон заявил об ограничениях на поездки по стране

С полудня 17 марта во Франции вводятся ограничения на поездки по стране и передвижения людей на улицах, сообщил Эмманюэль Макрон. Запрет будет в силе как минимум две недели.

«Мы находимся в состоянии войны за здоровье, санитарной войны», - заявил лидер Франции.

По его словам, границы ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта закрываются минимум на 30 дней. Также он уточнил, что медики смогут пользоваться такси и услугами отелей бесплатно, за счет государства.

Французский лидер сообщил о приостановке пенсионной реформы на время эпидемии, передает РИА Новости.

В стране уже закрыты рестораны, кинотеатры и ночные клубы.

Число заразившихся COVID-19 во Франции составляет 6600 человек, за сутки умерли 148 человек.