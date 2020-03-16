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Гуманитарная акция и медпомощь: как в Сирии идут работы по восстановлению мирной жизни

Ирина Егорова
22:04 16.03.2020
В ЦПВС сообщили, что РФ и Турция провели очередное совместное патрулирование в провинции Хасеке.
Гуманитарная акция и медпомощь: как в Сирии идут работы по восстановлению мирной жизни
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа по восстановлению мирной жизни. За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию. Жители провинции Деръа получили 250 продовольственных наборов. Также 197 гражданам Сирии была оказана медицинская помощь.

В ЦПВС сообщили, что реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжается.

Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование на земле и в небе. 16 марта обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

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