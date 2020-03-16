Россия ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну

С 18 марта по 1 мая 2020 года Россия временно ограничивает въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщается на сайте Правительства РФ.

Отмечается, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные визы. Также запрет обойдет стороной и водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Решение принято для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.

«Принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», - говорится в сообщении.

По последней информации, во всем мире коронавирусом заражены свыше 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, более 77,2 тысячи человек вылечились. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.