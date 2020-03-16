Правительство РФ оценило заявление Лукашенко о коронавирусе

Правительство РФ назвало заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пылающей от коронавируса России» вызывающими недоумение.

«Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности», - говорится в сообщении кабмина РФ.

Уточняется, что ситуация с количеством заболевших в пропорциональном отношении к численности населения в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России. Напомним, что в Белоруссии зарегистрировано 27 случаев заражения инфекцией, в России - 93. «Кто от кого должен закрываться - вопрос риторический» - именно так расценили в Минске решение о закрытии границы России с Белоруссией. МИД Белоруссии сожалеет данной мере и ожидает конкретной информации о параметрах выполнения, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.