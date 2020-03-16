РЖД отменили поезда в Узбекистан и Азербайджан

В связи с распространением коронавирусной инфекции с 16 марта поезда в Узбекистан и Азербайджан из России перестают курсировать, сообщается на сайте РЖД. Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. Для этого достаточно обратиться в любую железнодорожную кассу, в случае, если билет электронный, то его можно сдать через интернет.



Временное ограничение будет действовать до особых указаний. Ранее из-за ситуации с коронавирусом также было прервано ж/д сообщение с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией.

По последней информации, во всем мире коронавирусом заражены свыше 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, более 77,2 тысячи человек вылечились