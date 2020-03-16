Украденные шедевры: в Великобритании ищут похитителей картин XVI и XVII веков
Стоимость работ оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Simon Belcher httpimagebroker.com#search Globallookpress
В Великобритании полиция начала расследование «ограбления века». Три картины XVI и XVII веков - работа голландского художника Антониса Ван Дейка «Солдат верхом на лошади» и работы двух итальянских живописцев - были украдены из галереи Оксфордского университета 14 марта.
Следов похитителей пока найти на удалось. Сообщается, что галерея будет закрыта до окончания расследования.
Украденные шедевры представляют большую ценность, а стоимость картин оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.