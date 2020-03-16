МИД РФ направил ноту протеста Киеву из-за провокации у посольства

14 марта экстремисты различных радикальных организаций Украины провели митинг у стен посольства России в Киеве. Во время акции они зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты , одна из которых попала на крышу здания дипмиссии. Дежурившие у посольства полицейские и бойцы нацгвардии останавливать и задерживать нарушителей порядка не стали.

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