МИД РФ направил ноту протеста Киеву из-за провокации у посольства
Одна из петард, которую выпустили митингующие, попала в крышу здания.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
МИД РФ направил ноту протеста Киеву в связи с атакой экстремистов на российское посольство. От украинской стороны потребовали принять меры, чтобы исключить действия, нарушающие работу дипредставительства.
14 марта экстремисты различных радикальных организаций Украины провели митинг у стен посольства России в Киеве. Во время акции они зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты, одна из которых попала на крышу здания дипмиссии. Дежурившие у посольства полицейские и бойцы нацгвардии останавливать и задерживать нарушителей порядка не стали.