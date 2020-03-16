Евросоюз ограничивает въезд в Шенген из-за коронавируса

Временный запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом продлится 30 дней. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она предложила главам государств и правительств стран Евросоюза ввести запрет на все несущественные визиты.

«Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдержать вирус», - приводит слова фон дер Ляйен The Financial Times.

Она отметила, что спустя 30 дней запрет, если это будет необходимо, может быть продлен.

Исключения будут сделаны для граждан и жителей Евросоюза и членов их семей. Также запрет не коснется дипломатов, работников сферы здравоохранения, исследователей, которые работают над сдерживанием коронавируса.

Предложение касается 30 стран, Ирландию и Британию также приглашают присоединиться, отмечает издание.

По последней информации, во всем мире коронавирусом заражены свыше 174 тысяч человек. Количество смертей превысило 6,7 тысячи, более 77,2 тысячи человек вылечились.