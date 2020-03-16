Культурные ограничения: в Москве временно закрываются кино, театры и другие заведения

Коронавирус внес свои коррективы и в сферу культуры. До 10 апреля в Москве закрываются кино, театры, концертные залы, лектории. Временный запрет вводится на обслуживание читателей в библиотеках, посетители смогут пользоваться ресурсами удаленно.

В столице ограничительные меры значительно расширились: запрещаются мероприятия с участием более 50 человек, в школах организовано свободное посещение, в вузах - дистанционный режим занятий. Правительство к 18 марта разработает план действий по борьбе с COVID-19. Меры касаются и работников, и врачей, а также малого и среднего бизнеса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом, сообщала ранее Татьяна Голикова.