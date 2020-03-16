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Эволюция вспять: почему человеческий мозг глупеет

Татьяна Полуказакова
18:32 16.03.2020
Сколько раз в сутки человек отвлекается на свой смартфон? Смотрите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 16 марта в 19.40 на телеканале «Звезда».
Эволюция вспять: почему человеческий мозг глупеет
© Фото: Jonathan Carlile, imageBROKER.com, Globallookpress

При работе мозг потребляет очень много энергии, поэтому когда нам предлагают две задачи - простую и сложную, - мозг будет выбирать ту, что проще. Так что неудивительно, что сегодня такой популярностью пользуются социальные сети. И все уже много раз слышали, что Интернет затягивает. Однако последние исследования ученых доказали, что блуждание по Интернету не просто вредно, а очень опасно.

В результате многочисленных исследований профессор Маркус Рейчел из Медицинской школы Университета Вашингтона установил, что человеческий мозг работает в трех базовых режимах: режим сети оперативного покоя, который отвечает за мышление, режим сети выявления значимости, который занимается ориентацией в ситуации, и режим центральной исполнительской сети, который активизируется, когда мы потребляем информацию.

При включенном режиме оперативного покоя мозг просчитывает разные ситуации, решения. Для мыслящего человека это самый важный режим работы.

Эшли Чен из Стэнфордского университета выяснила, что эти три системы мозга являются антагонистами. То есть когда активизируется центральная исполнительская сеть и сеть выявления значимости, а это происходит, когда мы получаем какую-то информацию или ориентируемся в пространстве, то наша дефолт-система, ответственная за мышление, подавляется.

Таким образом, получается, если человек потребляет контент постоянно, у него все время активна центральная исполнительская сеть. А значит, в зоны мозга, отвечающие за мышление, энергия не поступает. По сути, наш мозг впадает в спячку. Вот и выходит, что любители «позависать» в Интернете постепенно разучиваются думать, то есть реально глупеют. У подростков эта зона мозга не формируется, а у взрослых постепенно отмирает.

«Чтение становятся нелинейным процессом. Потому что мы имеем дело с гипертекстом, в который встроены какие-то ссылки, переходы, видео», - объясняет старший научный сотрудник Института психологии РАН Анастасия Воробьева.

Исследователи из Калифорнийского университета установили: чтобы включилась дефолт-система мозга, которая отвечает за мышление, нужно 23 минуты. Но по их данным за 2016 год, в среднем человек берет в руки смартфон около 80 раз в сутки, то есть он отвлекается каждые 15 минут. Что означает, что дефолт-система мозга не успевает запуститься.

«Это же ужасная картина, когда даже в ресторане сидишь, и сидят молодые родители, ребенку дали планшет. Цифровой аутизм. Это человек не хочет оставаться наедине с собой с точки зрения психологии. Он боится прислушаться, он даже не умеет слушать свои мысли. У каждого человека обязательно должен звучать внутренний монолог, а его нет. Потому что этот монолог заменяет Instagram такими вещами, они очень поверхностны, и они не дают возможности сформироваться личности», - утверждает ведущий эксперт Академии информационных систем Наталья Ещенко.

Как избежать пагубного влияния на нас новых технологий? Что делать, чтобы реже отвлекаться на смартфон? Смотрите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 16 марта в 19.40 на телеканале «Звезда».

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