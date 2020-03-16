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План противостояния: какие меры предпримет правительство РФ в связи с инфекцией

Ирина Егорова
18:41 16.03.2020
Полный документ будет представлен 18 марта, но некоторые детали известны уже сейчас.
План противостояния: какие меры предпримет правительство РФ в связи с инфекцией
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Михаил Мишустин на заседании 16 марта рассказал о планируемых мерах российских властей для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По решению кабмина в рамках бюджета текущего года намерено использовать около 300 миллиардов рублей из резерва для обеспечения мер по борьбе с коронавирусом.

Зарплата

Доходы работников, находящихся на карантине, будут компенсированы за счет больничных листков, а выплаты безработным в бюджете будут зарезервированы. Пенсии и пособия будут выплачиваться авансом.

Лекарства

Что касается медицинских лекарств, то согласно плану разрешается доставка безрецептурных препаратов, заказанных в Интернете. Сообщается, что пошлины на импортные медикаменты будут обнулены. Также россиянам гарантируются средства индивидуальной защиты.

Каникулы

С 17 марта вводится добровольное посещение школ. Также решается вопрос о продлении школьных каникул. Бизнес тоже «уйдет в наловые каникулы», в том числе так поступят туроператоры и авиаперевозчики.

Врачи

Для медиков, которые борются с коронавирусом, будет сформирован премиальный фонд. Предлагается обеспечить производство тест-систем для диагностики коронавируса и запустить систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом.

Бизнес

Проверки компаний малого и среднего бизнеса временно будут сокращены, также им предоставляется отсрочка по выплатам налогов. Повременить с выплатами дивидендов могут и госкомпании. Коронавирус может стать форс-мажорным обстоятельством по госконтрактам.

Полный план действий кабинета министров, как ожидается, будет представлен 18 марта.  Более того, координационный совет по борьбе с эпидемией Мишустин намерен возглавить лично. 

В настоящее время в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом, 86 случаев из которых являются завозными, сообщала ранее Татьяна Голикова.

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