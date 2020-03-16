Пилот Юсупов опроверг новость об уходе из «Уральских авиалиний»

Летчик авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов назвал неправдой информацию об уходе из «Уральских авиалиний», которая появилась в СМИ.

«Новость о переходе в отряд “Россия” является неправдой. Я продолжаю работать в “Уральских авиалиниях” и выполняю полеты на самолетах этой авиакомпании», - сказал он «Звезде».

Напомним, в августе лайнер компании «Уральские авиалинии», который летел из Москвы в Симферополь, аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье спустя несколько минут после взлета. Причиной происшествия стало возгорание двигателей, в которые попали чайки. На борту воздушного судна находилось 233 пассажира, все они остались живы.

Указом российского президента Владимира Путина командиру экипажу Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев России, пятерых бортпроводников наградили орденами Мужества.