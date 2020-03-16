Первое совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе: кадры с воздуха

Российские и турецкие военные осуществили первое совместное патрулирование в идлибской зоне деэскалации, организованное российско-турецким координационным центром. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, патруль начал движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба в двух километрах к западу от Саракиба.

Ранее сообщалось, что боевики попытались сорвать патрулирование, и чтобы не рисковать жизнями мирных жителей, протяженность маршрута была сокращена.

В ходе подготовки к прохождению первого патрулирования трассы М-4 военные накануне провели инженерную разведку маршрута. Данная мера была предпринята для обеспечения безопасности передвижения мирных граждан по важному для Сирии направлению Латакия - Алеппо, а также недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.

Колонна патруля состояла из бронированных машин «Тайфун», а также бронеавтомобилей «Рысь» и «Тигр». Часть маршрута проходила по территории, все еще находящейся под контролем террористических группировок, полевые командиры которых отказались соблюдать режим прекращения огня, а также грозились открыть огонь по военным России и Турции. В связи с угрозой провокаций колонну военной полиции дополнительно прикрывали два БТР.