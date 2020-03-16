КС: создание федеральных территорий в РФ не предполагает придания им статуса субъектов

Создание в РФ федеральных территорий, которые предлагается внести в Конституцию законом о поправке к ней, не предполагает наделения их статусом субъектов России.

Об этом сказано в заключении Конституционного суда Российской Федерации, который проверил закон о поправке на соответствие Конституции по запросу российского лидера Владимира Путина.

В заключении сказано, что положение о возможности создания федеральных территорий по своему буквальному смыслу не предполагает возможности образования федеральных территорий с приданием им статуса, который равен статусу субъектов РФ, и не может расцениваться как противоречащее статье 5 (часть 1) российской Конституции, которая исчерпывающим образом определяет состав России как федеративного государства.