В Москве введены новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых ограничительных мерах, связанных с коронавирусом. Он объяснил свое решение тем, что наблюдается определенная динамика по количеству заболевших.

«В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией многие страны мира усиливают меры карантина. За выходные в Москве заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений», - сообщается на сайте мэра.

Согласно дополнительным ограничениям до 10 апреля запрещаются все досуговые мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в которых принимают участие больше 50 человек.

Государственные общеобразовательные школы, заведения дополнительного образования и спортивные учреждения с 21 марта до 12 апреля будут закрыты.

«По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс», - добавил он.

Собянин попросил родителей не допускать появления детей в торговых центрах, парках и других общественных местах во время карантина.

Кроме того, мэр попросил москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, не покидать квартиру без необходимости и вызывать врача при малейших признаках ОРВИ.

Ограничения коснулись и наземного общественного транспорта - теперь купить водители временно не будут продавать билеты пассажирам. По словам Собянина, эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта.

Также мэр Москвы сообщил о прохождении 14-дневного карантина на дому тех граждан, кто прибыл из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

Всего в мире опасным заболеванием заразилось около 170 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали 6500 человек. В России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, из которых четверо уже вылечились. Еще 79 человек сейчас находятся в стационаре.