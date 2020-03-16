Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина - 19 километров. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая 2018 года, на семь месяцев раньше запланированного срока. Официальное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось в конце декабря 2019 года.

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