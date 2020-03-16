Финансовый вопрос: Путин провел встречу с главой ВТБ

Президент России Владимир Путин обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным ситуацию на международных финансовых рынках.

Российский лидер принял Костина в Кремле. Путин и Костин говорили о состоянии дел по результатам минувшего года, а также о текущей ситуации в стране и мире.

В своем докладе руководитель одного из крупнейших российских банков заявил, что ВТБ собирается провести глобальную трансформацию и увеличить прибыль до 300 миллиардов рублей за три года.