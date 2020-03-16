Названы города, откуда россияне могли завезти коронавирус

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили о том, что в Москве к настоящему моменту подтверждено еще 20 случаев заболевания этой инфекцией, всего их насчитывается 53. При этом были выявлены рейсы, на которых могли прибыть заболевшие коронавирусом россияне.

В частности, как говорится в материале, находящемся в распоряжении «Звезды», большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из них прибыл в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще трое имели контакт с инфицированными.

«Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания», - говорится в сообщении.

В числе мест, из которых вернулись инфицированные россияне, – Милан, Жирона, Верона, Цюри, Будапешт, Женева, Париж, Брюссель и Таиланд.

В настоящий момент установлен полный круг близких контактов заболевших. Три человека уже получают помощь в больнице в Коммунарке, еще семь человек находятся на домашнем карантине. Один инфицированный - в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов уже находятся под медицинским наблюдением.