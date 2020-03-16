В России школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавирусной инфекции. Данный пункт содержится в перечне мер, который разрабатывается на совещаниях в кабмине.



Пока не уточняется, на неделю или дольше будут продлены каникулы, передает РИА Новости. С сегодняшнего дня в школах Москвы и Подмосковья введен режим свободного посещения, то есть родители сами принимают решение о том, отводить ли ребенка в учебное заведение или оставить дома.

Студентов некоторых крупных вузов, например МГУ, МПГУ им. Ленина, также коснулись изменения в образовательном процессе. Все занятия переведены в режим дистанционного обучения в связи с риском распространения коронавируса.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом, 86 случаев из которых являются завозными, сообщала ранее Татьяна Голикова.