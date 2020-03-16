КС РФ признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию и процедуру их принятия. Заключение опубликовано на официальном сайте КС.

Запрос президента России Владимира Путина, касающийся изменений в Основной закон, поступил в КС России 14 марта. Глава государства просил высказаться о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к главному документу страны, а также о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим. ЦИК уже определил логотип и слоган будущего голосования. Оно пройдет под девизом «Наша страна, наша Конституция, наше решение». Однако из-за коронавируса дату могут перенести на 12 июня. В случае если больше половины граждан примут участие в голосовании, поправки будут приняты.