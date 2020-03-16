«Мы никогда такого не видели»: почему коронавирус не могут взять под контроль

Пик коронавируса в Китае уже прошел. Однако в других частях мира наблюдается обратная ситуация. Американский лидер Дональд Трамп 13 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории США. В европейских странах отменяются массовые мероприятия. Италия отправилась на карантин. На Апеннинах зафиксирована и самая большая смертность от коронавируса.

Эпидемия COVID-19 переросла в мировую пандемию. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о неконтролируемом распространении заболевания.

«Мы делаем вывод, что распространение COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Мы никогда не видели пандемии, вызванной коронавирусом, а также которую можно взять под контроль», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус.

Это заявление стало знаковым. Именно ВОЗ предстоит возглавить борьбу с пандемией. А это не только битва за жизни, но и за очень большие деньги.

Так ли страшен вирус? Почему в опасности не столько человечество, сколько экономика? Что будет с крупнейшими за последние 25 лет учениями США у границ России? И кто в реальности зарабатывает на человеческих страхах? Не пропустите новый выпуск программы «Специальный репортаж» 16 марта в 18.30 на телеканале «Звезда».