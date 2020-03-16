Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый Государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, изменения коснутся досрочной сдачи экзамена. Дата будет определена в ближайшее время.

Голикова также сказала, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93.

В Московских и областных школах с 16 марта на неопределенный срок, до особого распоряжения, введен режим свободного посещения, но занятия продолжаются. В качестве еще одной меры безопасности рассматривается возможность продления школьных каникул. Многие высшие учебные заведения перевели занятия в дистанционный режим из-за коронавируса. Всего в мире опасным заболеванием заразилось около 170 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали 6500 человек.