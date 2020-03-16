Голикова назвала точное число зараженных коронавирусом россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что в России к настоящему времени зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, из которых четверо уже вылечились. Еще 79 человек сейчас находятся в стационаре.

Голикова отметила, что 86 случаев от общего числа заболевших являются завозными, все остальные - контактными.

Теперь Роспотребнадзору предстоит направить тест-системы по выявлению коронавируса во все регионы, готовые их принять.

«Сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях третьей и четвертой групп патогенности, которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя», - заявила она.

По словам Голиковой, регионам теперь предстоит провести соответствующие тестирования персонала, а также получить согласие персонала на работу с этими системами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост числа заболевших в России происходит за счет близких людей, уже страдающих коронавирусной инфекцией.